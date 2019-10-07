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الرياض - رنا هويدي - شــاهد : أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" تكشف مفاجأة مزلزلة بشأن "محمد بن سلمان" (فيديو)

كشفت أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" مفاجأة بشأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بعدة ملفات دولية.

شــاهد : أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" تكشف مفاجأة مزلزلة بشأن "محمد بن سلمان" (فيديو)

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ونشرت حسابات إخبارية على موقع "تويتر" مقطع مصور لبيان صادر عن "أنيموس" يعلنون فيه دعم ولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمان.

وشنَّ المتحدث في بيان "أنيموس" هجومًا على خصوم محمد بن سلمان؛ واصفًا إياهم بـ"المحرضين" بسبب استغلالهم لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من أجل ضرب ولي العهد.

وتوعدت "أنيموس" في البيان الذي يعد هو الأول من نوعه، خصوم محمد بن سلمان بنشر معلومات خطيرة تتعلق بهم بسبب استغلالهم قضية "خاشقجي" في ابتزاز ولي العهد.

واحتفى مغردون سعوديون بالبيان الصادر عن أشهر مجموعة قرصنة إلكترونية على مستوى العالم، والتي لا تظهر إلا في الأوقات الصعبة -حسب وصفهم- من أجل التصدي لمخططات خطيرة.

يذكر أن محمد بن سلمان، أعلن خلال حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، تحمله مسؤولية مقتل "خاشقجي" كون الجريمة وقعت في عهده.