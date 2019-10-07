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الرياض - رنا هويدي - عـــاجل .. أمراء من "آل سعود" يفاجئون عائلة قاتل "الفغم" الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان" (فيديو)

فاجأ عدد من أمراء الأسرة الحاكمة السعودية "آل سعود"، أسرة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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عـــاجل .. أمراء من "آل سعود" يفاجئون عائلة قاتل "الفغم" الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان" (فيديو)

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وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، لحظة استقبال والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم لأمراء سعوديين قدموا لتقديم عبارات العزاء والمواساة.

وأبان الفيديو، عضو مجلس الشورى السعودي، مشعل ممدوح آل علي، والد الجاني، وهو يتحدث عن ملوك المملكة السعودية المتعاقبين، مؤكدًا أن كل واحد منهم ترك بصمته في البلاد.

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وفي مقطع فيديو ثانٍ تداوله مغردون، ظهر الأمير نواف بن طلال الرشيد، وهو يقدم واجب العزاء لوالد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس "الملك سلمان".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابهم بمبادرة أمراء "آل سعود" في مشاركة أسرة القاتل في العزاء، وذلك حتى لا يشعروا أنهم منبوذين من المجتمع.

جدير بالذكر، أن قاتل الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.