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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجل .. القبض على الرقاصة المصرية "سما المصري" وهي تمارس الرذيلة .. شـاهـد (الفيديو)

أثارت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقب مشاركتها في مسيرة للمثليين بهولندا. شــاهد : أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" تكشف مفاجأة مزلزلة بشأن "محمد بن سلمان" (فيديو) عـــاجل .. أمراء من "آل سعود" يفاجئون عائلة قاتل "الفغم" الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان" (فيديو) عـــــاجل : ” عبد العزيز الفغم” يسبب صدمة موجعة لعائلته .. بوفاة والدته اليوم بشكل مفاجى .. شاهد عاجل : مجتهد يفجر مفأجاة مدوية ويكشف عن مداهمة أمنية ومنع سفر لمنع تحرك داخل قبيلة حارس الملك سلمان .. شاهد ونشرت سما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو لمسيرة لما يعرف بمجتمع "الميم" بشوارع هولندا، موضحة أنها شاركت بها على اعتبار أنها حفل زفاف، ولكنها تفاجأت بأنها مسيرة للمثليين. Advertisements وعلقت الفنانة المصرية عبر الموقع قائلة: "إذ فجأة وأنا ماشية كده في شوارع هولندا لقيت زفة كده شبه زفة العروسة عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي زي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح بأه وبعد كده اكتشف يا سادة إنها مسيره للمثليين واتصدمت بس الحمد لله ما مشتش وراهم قعدت أصور بس". من جهتهم، دعا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للقبض على سما المصري؛ بتهمة "نشر الرذيلة" في المجتمع، إذ إنها ليست المرة الأولى التي تقوم بنشر فيديوهات "إباحية"، بحسب وصف متابعينها. ونشرت الراقصة المصرية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة صور وفيديوهات من زيارتها الأخيرة إلى هولندا. وأظهرت سما خلال هذه الصور ومقاطع الفيديو معظم مفاتنها؛ الأمر الذي اعتبره البعض "خدشًا للحياء العام وهدمًا لأخلاقيات المجتمع المصري". شاهد الفيديو عبر الضغط على هنا

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