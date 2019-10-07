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الرياض - رنا هويدي - عـــــــاجل : ” عبد العزيز الفغم” يسبب صدمة موجعة لعائلته .. بوفاة والدته اليوم بشكل مفاجى .. شاهد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة والدة عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان الشخصي، بعد ساعات من اعلان وفاته في حادثة اطلاق نار.

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عـــــاجل : ” عبد العزيز الفغم” يسبب صدمة موجعة لعائلته .. بوفاة والدته اليوم بشكل مفاجى .. شاهد

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وفي وقت سابق الاحد، شارك عناصر الحرس الملكي السعودي، في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي لقي مصرعه مساء السبت، إثر خلاف شخصي مع أحد أصدقائه، وفقا للوكالة الرسمية "واس".

وتداول مغردون لقطات أظهرت جنازة الفغم، التي رافقتها بموكب كبير، سيارات الأمن التابعة للحرس الملكي السعودي، من مدينة جدة إلى مكة المكرمة.

وأدخل جثمان الفغم إلى قصر الصفا الملكي في مكة، قبل أن تنقل إلى الحرم المكي، حيث أديت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العشاء، وسط حضور الاف المشيعين من جميع المحافظات السعودية.