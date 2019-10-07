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الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل : في مفاجأة مدوية : "بن زايد" و "بن سلمان" يرعبان العالم اليوم بخبر كالصاعقة .. هذا ما سيحدث في الخليج

كشفت وكالة الأنباء الإماراتية عن لقاء مفاجيء جمع بين الشيخ محمد بن زايد - ولي عهد أبو ظبي - مع الأمير خالد بن سلمان - نائب وزير الدفاع السعودي - تناولت بعض التطورات الإقليمية . شــاهد : أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" تكشف مفاجأة مزلزلة بشأن "محمد بن سلمان" (فيديو) عـــاجل .. أمراء من "آل سعود" يفاجئون عائلة قاتل "الفغم" الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان" (فيديو) عـــــاجل : ” عبد العزيز الفغم” يسبب صدمة موجعة لعائلته .. بوفاة والدته اليوم بشكل مفاجى .. شاهد عاجل : مجتهد يفجر مفأجاة مدوية ويكشف عن مداهمة أمنية ومنع سفر لمنع تحرك داخل قبيلة حارس الملك سلمان .. شاهد ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل ، وإنما قالت في بيان مقتضب: "أن الشيخ محمد والأمير خالد ناقشا التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي، وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها". Advertisements وتأتي زيارة الأمير خالد لـ"أبو ظبي" في وقت تتوتر فيه العلاقات السعودية مع إيران بشكل غير مسبوق. وكان آخر تواصل بين القيادة السعودية ونظيرتها الإماراتية عقب حادث "أرامكو" ، حيث وقال "بن زايد" في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر": "محمد بن زايد يؤكد خلال اتصال هاتفي مع محمد بن سلمان وقوف دولة الإمارات الى جانب المملكة العربيةالسعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها". وزادت حدة التوتر مع إيران بعد تعرض منشأتي نفط سعوديتين لهجمات في 14 أيلول/ سبتمبر ألقت واشنطن والرياض باللوم فيها على طهران، مما زاد من مخاوف أن تؤدي أي مواجهة مباشرة إلى اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط. ونفت إيران أي ضلوع لها في تلك الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي اليمينية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها.

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