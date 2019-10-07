السعودية اليوم / تخصصي جدة يُنظم أعمال المؤتمر السنوي الرابع لطب أمراض الدم والأروام لدي الأطفال



جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

يُنظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، ممثلاً في قسم الأورام بجدة ، بعد غدٍ الأربعاء ، المؤتمر السنوي الرابع لطب أمراض الدم والأروام للأطفال ، بمشاركة نخبة من أطباء المملكة والشرق الأوسط , للمشاركة بخبراتهم في فعاليات المؤتمر.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين ، إلى مراجعة المستجدات في أمراض الدم ، والأورام للأطفال بشكلٍ مكثف مما يساعد للاستفادة من التوسع الكبير في المعلومات المتعلقة بهذه الامراض ، وطرق تطبيقها ، ومن ثم مناقشة التعامل مع الحالات المستعصية في شتى المجالات المطروحة في المؤتمر ، كما يوفر المؤتمر جلسة لمعرفة أبحاث أطباء زمالة أمراض الدم ، والأورام للأطفال ، إلى جانب تنظيمة ورشة عمل موجهة للتمريض للمساعدة في التعريف بطرق العناية الحديثة للمرضي .

// انتهى //

19:41ت م

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