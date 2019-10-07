السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يلتقي وفدًا من البرلمان العربي والمشاركين في فعاليات إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"



أبوظبي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في أبوظبي، وفدًا من البرلمان العربي والمشاركين في فعاليات "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" التي يطلقها البرلمان العربي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، ترافقهم رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي.

وجرى خلال اللقاء بحث دور البرلمانات العربية في تجسيد تطلعات الشعوب في العالم العربي نحو التنمية والتطور والاستقرار، إضافة إلى التعاون الإيجابي بين البرلمانات والحكومات في تحقيق هذه التطلعات والتعامل الفاعل مع التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.

وأكد سموه أن البرلمان العربي له دور مهم في تعزيز العلاقات بين الشعوب العربية وتعميق البعد الشعبي للعمل العربي المشترك ورفده بمزيد من أسباب الفاعلية والحيوية والدفاع عن القضايا العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، فضلاً عن بناء جسور التعارف بين الشعوب العربية وشعوب العالم.

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19:39ت م

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