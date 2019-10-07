اقتصادي / مؤسسة الدول العربية توقع عقد تأجير برج مطوفي العرب الفندقي



مكة المكرمة 8 صفر 1441هـ الموافق 7 اكتوبر 2019م واس

وقعت إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم عقد تأجير برج مطوفي العرب الفندقي الكائن بحي المسفلة مع مؤسسة ضيافة البيت المتخصصة في تشغيل وإدارة الفنادق بحضور رئيس مجلس الادارة بالنيابة المطوف الدكتور محمد بن مصطفى بياري ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات بالمؤسسة .

ويأتي توقيع هذا العقد التأجيري ضمن خطة المؤسسة لتحولها إلى شركة مساهمة مغلقة وتوسيع قاعدة استثماراتها الحالية ووضع خطط منهجية لتنويع استثماراتها المستقبلية وتعظيم ارباحها لتشمل قطاعات أخرى وفي مجالات مختلفة وبما يعود بالنفع على مساهمي المؤسسة وتعزيز مكانتها المالية وجاءت هذه الخطوة بإشراف ومتابعة ودعم من وزارة الحج والعمرة بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير الجهات التنفيذية القائمة والمباشرة لخدمة ضيوف الرحمن .

// انتهى //

19:34ت م

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