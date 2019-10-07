

جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة جدة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبهت قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق السريعة .

// انتهى //

19:22ت م

0228





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.