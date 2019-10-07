زوجة نبيل القروي: زوجي سيخرج من السجن بثورة الصناديق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول سلوى السماوي، زوجة نبيل القروي المرشح لرئاسة تونس: "زوجي داخل السجن بقرار سياسي". وتضيف السماوي: "زوجي سيخرج من السجن بثورة الصناديق من خلال الانتخابات". وتردف السماوي: "التوانسة سيقصون حزب النهضة ويوسف الشاهد من الحكم". وتوضح السماوي: "التوانسة يؤمنون بنبيل القروي ومشروعه السياسي"، مضيفة أن مشروع نبيل القروي حداثي وديمقراطي.

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