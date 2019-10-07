حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح مهم حول السفر للخارج

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بقواعد السفر للخارج وتأثيرها على احتساب قيمة الدعم بالنسبة للمستفيد الرئيسي والتابعين.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب متابعات الخليج 365.

ومن المتوقع أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ 23 يوم الخميس المقبل.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.