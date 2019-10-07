الان تتابع خلال 3241 حملة تفتيشية في أسبوع.. ضبط 281 مخالفة وإنذار 347 منشأة بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة, جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.
وشملت هذه الحملات (الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير)، وأسفرت عن ضبط 281 مخالفة وإنذار 347 منشأة خلال أسبوع.
وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي, استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.
وأوضح أن هذه الحملات شملت “3241” زيارة تفتيشية، داعيًا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
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