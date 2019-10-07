وزير الإسكان يشيد بجناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2019

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

زار وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل, اليوم, جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن زرعة.

واطلع “الحقيل” على ما تضمنه الجناح من التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية في المملكة للمواطنين والمقيمين.

وثمّن الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في تعزيز الجانب الأمني من خلال استثمار الجانب التقني وتطوير كافة مساراته، مشيدًا بالرؤية المستقبلية للأمن الرقمي.