شكرا لقرائتكم خبر عن أملج: صيانة الطرق المُتضررة جراء الأمطار والسيول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (أملج)
نفَّذ فرع الطرق والنقل بمحافظة ضباء، أعمال صيانة للطرق المُتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها القرى الشرقية لمحافظة أملج.
وأوضح مدير فرع الطرق والنقل بالمحافظة المهندس عبدالله ظافر العمري، أنه نتج عن كثافة الأمطار أضرار في طريق أملج - العيص، باشرته فرق الصيانة فور توقف هطول الأمطار.
وأشار إلى أنه جرى رفع مُخلَّفات السيول وصيانة وتعبيد الأماكن المُتقطعة، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في وقت وجيز دون تعطيل لمصالح المواطنين.
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