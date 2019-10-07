شكرا لقرائتكم خبر عن «الصينية» ضمن الخطط الدراسية في جامعة تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تماشياً مع توجه جامعة تبوك في تعليم اللغات الأجنبية لطلابها والمجتمع المحلي في المنطقة، يُقيم معهد تعليم اللغات بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، برنامجاً لتعليم اللغة الصينية للمُبتدئين من الرجال والنساء.

ويشتمل البرنامج على مجموعة مميزة من الأنشطة التعليمية والمهارية في أساسيات اللغة الصينية، مثل تعليم نطق الرموز الصينية باستخدام نظام «Pinyin»، ونطق النغمات الصينية «Tones»، والتدرب على مهارات اللغة الصينية الـ5 (القراءة، والكتابة، والاستماع، والمحادثة، وقواعدها).

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ويشتمل البرنامج أيضاً على تعليم أكثر من 300 عبارة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية، وأكثر من 500 مفردة أساسية من اللغة الصينية القياسية.

وافتتحت وكيلة معهد تعليم اللغات الدكتورة هيفاء أبو شعيل، بحضور وكيلة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة مطيعة العنزي، البرنامج في شطر الطالبات.

ويستمر برنامج تعليم اللغة الصينية لمدة 8 أسابيع، بمعدل 96 ساعة دراسية مُكثَّفة في الفترة المسائية، الأمر الذي يُتيح للمُهتمين إمكانية المشاركة في البرنامج الذي يُعقد في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وكان مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، قد وجَّه بإدراج اللغة الصينية ضمن مقررات الجامعة التعليمية للغات الأجنبية، حيث أُدرج مقررا اللغة الصينية (1) و(2) ضمن البرامج الدراسية في الجامعة، إضاقة إلى تقديم الدورات التدريبية المُختلفة في مهارات اللغة الصينية القياسية ضمن برامج خدمة المجتمع المحلي في مدينة تبوك.