- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حذر خبير الأرصاد حسن كراني مما وصفه بـ"أقوى انقلاب خريفي"، والتغير المناخي الكبير الذي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.
وقال: "لكني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين؛ لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية"، وأضاف: "يجب الإيمان بالتغير المناخي، وإعداد العدة له".
جاء ذلك في تغريدة لـ"كراني" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:
"أقوى انقلاب خريفي..
بعون الله كدلالة لتغير مناخي.. يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.. ولكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية.. فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له.. والله من وراء القصد".
حسن كراني
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 06:24 PM
طالب بتحرك واجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتيةخبير الأرصاد "كراني" يحذر من "أقوى انقلاب خريفي".. كثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول
حذر خبير الأرصاد حسن كراني مما وصفه بـ"أقوى انقلاب خريفي"، والتغير المناخي الكبير الذي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.
وقال: "لكني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين؛ لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية"، وأضاف: "يجب الإيمان بالتغير المناخي، وإعداد العدة له".
جاء ذلك في تغريدة لـ"كراني" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:
"أقوى انقلاب خريفي..
بعون الله كدلالة لتغير مناخي.. يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.. ولكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية.. فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له.. والله من وراء القصد".
، خبير الأرصاد "كراني" يحذر من "أقوى انقلاب خريفي".. كثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خبير الأرصاد "كراني" يحذر من "أقوى انقلاب خريفي".. كثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.