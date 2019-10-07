، موقع أمريكي شهير للسياح: اذهبوا إلى هذه المناطق في السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - 6 أماكن تتمتع بالتشكيلات الصخرية والمعالم والآثار والأجواء الرائعة

نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء، وهي المتخصصة في الاقتصاد معلومات عن أهم 6 مواقع يمكن للسياح الأجانب زيارتها عند توجههم للمملكة العربية السعودية.

وجاءت هذه المواقع كالتالي:

مدائن صالح

تعتبر منطقة العُلا هي الوجهة الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية. وتتميز هذه المنطقة، التي تقع في الشمال الغربي للمملكة، بالتشكيلات الصخرية والمعالم التراثية والآثار القديمة.

ومن أشهر المناطق الأثرية في منطقة العُلا هي مدائن صالح التي تضم مجموعة من المقابر لها واجهات مزخرفة ويبلغ عمرها نحو ألفي عام وكانت «اليونيسكو» قد صنفت مدائن صالح موقع تراث عالمياً في 2008.

ورغم أن هذا الموقع سيكون مغلقاً حتى نهاية عام 2020 لحين الانتهاء من إقامة أحد المشروعات الذي يعد المنطقة لاستقبال عدد أكبر من السياح، فإن المنطقة ستكون مفتوحة جزئياً ابتداءً من ديسمبر المقبل وحتى مارس 2020، للسياح الذين سيحضرون مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

جزر البحر الأحمر

أشار التقرير إلى أن كثيرًا من الخبراء لقب مالديف السعودية على مجموعة من الجزر البكر التي تنتشر في البحر الأحمر بالقرب من مدينتي أملج والوجه، وهذه الجزر سيكون دخولها ممنوعاً أيضاً لبعض الوقت لحين الانتهاء من المشروع الذي يعرف باسم مشروع البحر الأحمر.

وتتميز هذه الجزر بصفاء مياهها والتنوع الحيوي لكائناتها البحرية، ونظافة شواطئها، ونقاء هوائها البعيد عن مصادر التلوث، ناهيك بتنوع الشعاب المرجانية التي تغري برياضة الغوص، ووجود أكثر من 1350 نوعاً من الأسماك.

جبال عسير

وهي منطقة جبلية تقع جنوب غربي المملكة موازية للبحر الأحمر، ويمكن للسياح ممارسة عدد من الأنشطة بهذه المنطقة، من بينها المشي لمسافات طويلة والتجول في قرية رجال ألمع التاريخية.

حافة العالم

هضبة شاهقة تقع على بعد ساعتين من مدينة الرياض، ويصل ارتفاعها إلى 300 متر، وتعرف بأنها الوجهة المفضلة لكثير من الرياضيين والمغامرين.

نيوم

يوصف مشروع مدينة المستقبل (نيوم)، شمال غربي السعودية، بأنه الأكثر طموحاً على مستوى العالم. ويقع في موقع فريد، تزيد مساحته على 26 ألف كيلومتر مربع، وأكثر من 460 كيلومتراً من الشواطئ والجزر البكر والشعاب المرجانية.

وتعد مدينة نيوم وجهة سياحية تم بناؤها بصورة جديدة كلياً لجذب الحالمين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

واحة الأحساء

تعد واحة الأحساء، التي تقع في المنطقة الشرقية بالمملكة، من أشهر واحات النخيل التي تزخر بعيون المياه العذبة، وهي أكبر واحة نخيل محاطة بالرمال في العالم، حيث تضم أكثر من 1.5 مليون نخلة منتجة للتمور، الأمر الذي أهّلها للمشاركة في المنافسات الدولية لعجائب الدنيا السبع، وإدراجها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.