- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الإثنين، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، وعدداً من أعضاء مجلس أمناء المنتدى.
واطلع الأمير "فيصل" على استعدادات المنتدى لعقد دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يناير المقبل، ودراسة تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي.
وأشاد بما يقدمه المنتدى من دراسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دور غرفة الرياض في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 06:16 PM
خلال لقائه عدداً من أعضاء المنتدى"فيصل بن بندر" يطلع على استعدادات "الرياض الاقتصادي"
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الإثنين، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، وعدداً من أعضاء مجلس أمناء المنتدى.
واطلع الأمير "فيصل" على استعدادات المنتدى لعقد دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يناير المقبل، ودراسة تحويل المنتدى إلى مركز فكر اقتصادي استراتيجي.
وأشاد بما يقدمه المنتدى من دراسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دور غرفة الرياض في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
، "فيصل بن بندر" يطلع على استعدادات "الرياض الاقتصادي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فيصل بن بندر" يطلع على استعدادات "الرياض الاقتصادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.