السعودية اليوم / تعليم حفر الباطن يحتفي بالمعلمين والمعلمات بيوم المعلم



حفر الباطن 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

احتفلت مدارس محافظة حفر الباطن أمس , باليوم العالمي للمعلم، وتعددت فيها الفعاليات على مستوى المدارس قبل بدء الطابور الصباحي وأثناء الإذاعة المدرسية، وتنوعت الأنشطة والبرامج، حيث خصص الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى لتنفيذ برامج وفعاليات تحتفي بالمعلم، ومسابقات متنوعة بين الطلاب في الشعر والنثر والرسم والرياضة، والعمل على تنفيذ حملات إعلامية تستهدف المنصات الإعلامية المختلفة واللوحات الدعائية لدعم الجهود الرامية لتعزيز دور ومكانة المعلم.

وقدم مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي في رسالة وجهها للمعلمين والمعلمات الشكر والتقدير عرفاناً بما قدموه وسيقدمونه من جهود وتضحيات من شأنها إعداد أبناء الوطن وبناته ليكونو لبنات صالحة في بنائه، من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعرفة والعلم، مما يسهم في تقدم المجتمع وتطوره.

وأكد قادة المدارس في كلماتهم الصباحية خلال مشاركتهم في الإذاعة الصباحية أن المعلم هو من المرتكزات العلمية للعملية التعليمية التي يعول عليها في بناء وإعداد جيل يسهم في النهوض بالوطن فعطاء المعلم مستقبل للوطن والأجيال القادمة، كما تم التأكيد على دور المعلم في بناء الأجيال القادمة التي تسعى لتساهم في حفظ أمنه واستقراره وتنميته، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.

وأشاد القادة بدور المعلم الكبير والبارز والمهم في بناء جيل المستقبل، كما حث قادة المدارس الطلاب على احترام وتقدير المعلم ومعاملته معاملة الأب قبل أن يكون معلما، ومن جهة أخرى فقد عبر عدد من الطلاب وأولياء أمورهم عن اعتزازهم بمعلميهم من خلال مشاركاتهم في هذا الاحتفاء.

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18:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.