السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مالي يلتقي وزير الإعلام المالي



باماكو 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد اليوم في العاصمة باماكو، وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة المالية، يايا سنغاري.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية

// انتهى //

18:00ت م

0207



باماكو 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد اليوم في العاصمة باماكو، وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة المالية، يايا سنغاري.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي ، وسبل تعزيزها.// انتهى //18:00ت م0207

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.