السعودية اليوم / تعليم نجران يعقد لقاء القيادات التعليمة بالمنطقة



نجران 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم لقاء القيادات التعليمة بالمنطقة،بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي,وذلك بمقر مسرح إدارة التعليم بنجران.

ونوه الدكتور العتيبي، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله- من دعم غير محدود للتعليم بمختلف مناطق المملكة ومنها منطقة نجران التي تحظى بنهضة تعليمية شاملة,وبمتابعة وحرص صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران،وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز,نائب أمير المنطقة, التي كان لها الأثر الكبير في قوة انطلاقة العام الدراسي الحالي,والعمل المتواصل لتطوير التعليم لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ،الرامية إلى تمكين التعليم بالمنطقة وتقديم رسالته السامية لتصل إلى كل هجرة وقرية في أرجاء بالمنطقة والمحافظات التابعة لها،مشدداً على كافة مديري الإدارات والأقسام بتعليم نجران,على ضرورة تقديم تقارير دورية للأداء ومتابعة أثر العمل على الميدان التعليمي أولا بأول, لتقييم العمل ورفع مستوى الأداء,حتى يكون ناتج التعلم ذا جودة وكفاءة,إضافة إلى أهمية تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة مستويات أبنائنا الطلاب والطالبات.

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17:59ت م

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