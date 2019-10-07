السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار



حفر الباطن 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

أنهت أمانة حفر الباطن استعدادتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام، وذلك بتنفيذ خطة طوارئ للتأكد من جاهزية المواقع و مناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وكذلك جدولة المهام بين الادارات المعنية.

وأوضح أمين المحافظة المهندس علي بن سعيد الغامدي أن أمانة حفر الباطن عملت بروفة متكاملة لخطة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار تضمنت عرض مُسبق للتأكد من جاهزية المواقع.

وأضاف أن الخطة شملت الاستعدادات للتأكد من نظافة قنوات التصريف وتوزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الاماكن الحرجة و التواجد الميداني لمشرفي المربعات و توفير المعدات والصهاريج المشاركة.

وأفاد الغامدي أنه ضمن تلك الاستعدادات الموسمية تم التأكد من جاهزية مركز تلقي بلاغات طوارئ السيول، مشيرًا إلى أن تلقي البلاغات سيكون عبر مركز الطوارئ "940" ليتم التعامل المباشر معها وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية، وتأتي المواقع الأخرى تباعاً.

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17:39ت م

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