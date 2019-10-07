السعودية اليوم / وزير الإسكان يشيد بجناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2019



الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

زار معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل , اليوم , جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019 , حيث كان في استقبال معاليه وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن زرعة.

واطلع الحقيل على ما تضمنه الجناح من التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية في المملكة للمواطنين والمقيمين.

وثمن معاليه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في تعزيز الجانب الأمني من خلال استثمار الجانب التقني وتطوير كافة مساراته مشيداً بالرؤية المستقبلية للأمن الرقمي.

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17:33ت م

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