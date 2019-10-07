السعودية | وزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراء المعينين لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراء المعينين لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً من، سفير جمهورية النيجر المعين لدى المملكة أبو بكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية كوستاريكا المعين لدى المملكة فرانسيسكو شاكون إيرنانديس، وسفير جمهورية سنغافورة المعين لدى المملكة وونغ تشاو مينغ، وسفيرة جمهورية سلوفينيا المعينة لدى المملكة ماتيا بريفولشيك.

وتسلم معاليه خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كما رحب معاليه بالسفراء المعينين، متمنياً لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالات وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين. Advertisements

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