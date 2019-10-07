السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:08 مساءً, 7 أكتوبر 2019 م استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

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