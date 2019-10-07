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ترامب يسحب قواته من سوريا: آن الأوان للخروج من تلك الحروب اللانهائية السخيفة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا داعيًا الأطراف ذات الصلة المباشرة بالقضية بالتعاون لحلها فيما بينهم.
وقال الرئيس الأمريكي تعليقًا على سحب قواته من سوريا: آن الأوان للخروج من تلك الحروب اللانهائية السخيفة في إشارة إلى الوضع في سوريا.
وتابع ترامب: على أوروبا وروسيا وسوريا وإيران والعراق والأكراد تسوية الوضع في سوريا.
بدوره طالب السيناتور ليندسي غراهام الرئيس الأمريكي إلى العودة عن قرار الانسحاب من الحدود السورية لعدم السماح بعودة العناصر الإرهابية.
من جانبه دعا الكرملين لانسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا بعد انسحاب واشنطن من شمال شرق سوريا.
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