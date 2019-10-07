شرطة الرياض تلقي القبض على مقيمين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما “مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر” ، والقبض عليهما، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما, حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.