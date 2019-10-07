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القبض على مقيمين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى في الرياض

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، (مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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