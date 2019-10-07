محمد بن مسعود - الدمام - 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 06:02 PM بحثا المستجدات على الساحة اليمنية والجهود القائمة حيالها "الجبير" يستقبل بالرياض رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "الجبير" يستقبل بالرياض رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق. الكلمات المفتاحية ، "الجبير" يستقبل بالرياض رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ،

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