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ناشد شاب عشريني معاق المسؤولين، وعلى رأسهم أمير منطقة الباحة مساعدته في إتمام تكاليف ومهر زواجه وإنشاء منزل له برفقة والدته المسنة وشقيقته الذين يسكنون في منزل شعبي في ناوان بتهامة الباحة.
وقال الشاب (س . م . الزهراني) لـ"الخليج 365": أعيش مع والدتي في منتصف عقدها السابع وشقيقتي في منزل متهالك بناوان الباحة والذي لم نجد وسيلة لبناء منزل، مع إعاقتي التي لازمتني منذ الولادة، حيث أعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بقرابة 2500 ريال.
وأضاف: "تقدمت لخطبة فتاة ولكن لم أجد حتى الآن ما يكفي للمهر وتكاليف الزواج، وخصوصاً مع عجزي عن العمل لإنهاء التزامات المهر".
وناشد الزهراني أمير الباحة والمسؤولين مساعدته في منزل يكفيه لزواجه مع والدته وشقيقته ومساعدته في تكاليف الزواج لتكوين أسرة.
"الخليج 365" تحتفظ بالمستندات وعنوان التواصل.
الباحة
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 05:35 PM
برفقة والدته المسنة وشقيقته ويسكنون في منزل شعبي في ناوان بتهامة الباحةشاب عشريني معاق بالباحة يناشد التكفل بمنزل وتكاليف الزواج
ناشد شاب عشريني معاق المسؤولين، وعلى رأسهم أمير منطقة الباحة مساعدته في إتمام تكاليف ومهر زواجه وإنشاء منزل له برفقة والدته المسنة وشقيقته الذين يسكنون في منزل شعبي في ناوان بتهامة الباحة.
وقال الشاب (س . م . الزهراني) لـ"الخليج 365": أعيش مع والدتي في منتصف عقدها السابع وشقيقتي في منزل متهالك بناوان الباحة والذي لم نجد وسيلة لبناء منزل، مع إعاقتي التي لازمتني منذ الولادة، حيث أعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل بقرابة 2500 ريال.
وأضاف: "تقدمت لخطبة فتاة ولكن لم أجد حتى الآن ما يكفي للمهر وتكاليف الزواج، وخصوصاً مع عجزي عن العمل لإنهاء التزامات المهر".
وناشد الزهراني أمير الباحة والمسؤولين مساعدته في منزل يكفيه لزواجه مع والدته وشقيقته ومساعدته في تكاليف الزواج لتكوين أسرة.
"الخليج 365" تحتفظ بالمستندات وعنوان التواصل.
، شاب عشريني معاق بالباحة يناشد التكفل بمنزل وتكاليف الزواج ،
المصدر : الخليج 365
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