محمد بن مسعود - الدمام - قاما بتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" عن القبض على المتحرشين بفتيات داخل مقهى بحي سكني، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، (مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها . شرطة الرياض الشرطة الرياض الأمن يضبط سوريين تحرشا بفتيات تحرش

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 05:21 PM Advertisements قاما بتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. "شرطة الرياض": القبض على شابين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى داخل مجمع سكني تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. "شرطة الرياض": القبض على شابين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى داخل مجمع سكني تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" عن القبض على المتحرشين بفتيات داخل مقهى بحي سكني، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، (مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها . الكلمات المفتاحية

، تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365".. "شرطة الرياض": القبض على شابين سوريين تحرشا بفتيات بمقهى داخل مجمع سكني ،

المصدر : الخليج 365

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