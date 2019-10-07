من هي والدة الامير بندر بن سلطان التي توفيت اليوم

توفيت اليوم الاثنين، خيزاران ال سعود والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وفور نعي الراحلة توالت التعازي من أمراء ومسؤولين، ورجال أعمال، وإعلاميين.

وذكر الديوان الملكي في بيان مقتضب أإن صلاة الجنازة ستقام على والدة الأمير الراحلة بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز هو السفير السادس للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة من 24 أكتوبر/تشرين الأول 1983، حتى 8 سبتمبر/أيلول 2005.

شغل الأمير بندر همنصب الأمين العام لـمجلس الأمن الوطني السعودي منذ تأسيس المجلس عام 16 أكتوبر 2005 حتى إلغائه في 29 يناير/كانون الثاني 2015.

كما شغل منصب الرئيس الثامن لرئاسة الاستخبارات السعودية منذ 19 يوليو/تموز 2012 حتى تم إعفاؤه من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 15 أبريل/نيسان 2014، ثم مستشارا ومبعوثا خاصا للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حتى العام 2015.