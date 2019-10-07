توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطارًا متفاوتة سوف تشهدها عدة مناطق من المملكة؛ منها العاصمة الرياض وتبوك.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: متوقع -إن شاء الله- اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء “متفرقة” من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، وتبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة اليوم.. والحصيني يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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