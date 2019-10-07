أكدت مصادر أن الجهات الأمنية بالرياض نجحت في القبض على شابيْن سوريي الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قيامهما بتصرفات غير لائقة، تتمثل في اتجاه أحدهما لفتيات من أجل طلب “السناب”، إضافة لتصوير زميله وتأكيده التحرش بالفتيات، ومقاطع أخرى تُبيّن تحديهم مع الفتيات على تدخين الشيشة.
ووفقًا للمعلومات، يبلغ الشابان من العمر ٢٦ و٢٧ سنة، ويعملان في مجال الحلاقة. وكانت مقاطع الفيديو قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، وسط مطالبات بالقبض على الشابين وتطبيق الأنظمة بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو طلب السناب وتحدي الشيشة مع الفتيات.. الأمن يضبط السورييْن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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