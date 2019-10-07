حوار أخوي بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد وعلاء مبارك

تزامنًا مع ذكرى نصر حرب أكتوبر، حرص الأمير عبد الرحمن بن مساعد على توجيه التحية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مثمنًا دوره في الحرب.

وقال بن مساعد معلقا على مقطع نشره علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق: «حفظ الله والدكم ومتعه بالصحة والعافية، كان بطلًا من أبرز أبطال حرب أكتوبر شاء من شاء وأبى من أبى.. أحبه وأحترمه وأجله..وحفظ الله مصر من كل مكروه وأدام عزها وأمجادها» .

ومن جانبه وجه علاء مبارك الشكر للأمير عبد الرحمن، قائلا له: «شكراً اخ عبد الرحمن على كلماتك الطيبة ولك منا كل الاحترام والتقدير ، ادام الله عليكم نعمة الصحة و العافية وانعم عليكم بالامن والرخاء» .

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى 46 لحرب أكتوبر، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري، على العدو الإسرائيلي.

وكانت هذه الحرب محاولة من العرب للرد على الهزيمة التي ألحقتها بهم إسرائيل عام 1967 حين هُزمت جيوش 3 دول عربية، هي مصر وسوريا والأردن.