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الرياض - رنا هويدي - عاجل : مجتهد يفجر مفأجاة مدوية ويكشف عن مداهمة أمنية ومنع سفر لمنع تحرك داخل قبيلة حارس الملك سلمان .. شاهد

بعد إعلان المغرد السعودي المعروف مجتهد عن تحرك مفاجئ لقبيلة حارس الملك سلمان الشخصي، اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل في ظروف غامضة الأحد 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، قال اليوم الأحد، إن “شخصيات قوية في قبيلة مطيرتجاوزوا عملاء بن سلمان في القبيلة”.

عاجل : مجتهد يفجر مفأجاة مدوية ويكشف عن مداهمة أمنية ومنع سفر لمنع تحرك داخل قبيلة حارس الملك سلمان .. شاهد

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وأضاف أن هؤلاء “نجحوا في ترتيب اجتماع لمناقشة قضية الفغم”، لكنهم “فوجئوا بمداهمة لأمن الدولة لإجبارهم على الذهاب للديوان. رفضوا وأصروا على اجتماع خارج المملكة”

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وتابع مجتهد “مُنع معظمهم من السفر. بن سلمان يستنفر عملاءه في القبيلة لتدارك الأمر”.

وكان إعلام رسمي سعودي، نقل بيان لشرطة مكة المكرمة، أفاد قبل أسبوع بأن الحارس الشخصي للملك سلمان، قتل بجدة إثر خلاف شخصي مع صديقه، ولا يزال مقتله يتصدر حديث منصات التواصل.

كان اللواء الفغم، حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز (1924 -2015)، وبعد وفاته أصبح حارسا شخصيا للملك سلمان.

وأصدر الملك سلمان، في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الفغم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء، وفق إعلام سعودي.

وحتى منتصف اليوم، تصدرت هاشتاغات (وسوم) مرتبطة بالراحل تريند “تويتر” في السعودية، وسط حديث واسع عبر منصات التواصل يلاحق مقتله المفاجئ.

كما تصدر هاشتاغ عبد العزيز الفغم، المرتبة الأولى الأكثر تداولا بـ”تويتر”، عالميا بأكثر من مليون تغريدة، قبل أن يحل في المرتبة الرابعة ويختفي من الترتيب مع تقدم هاشتاغات أخرى..