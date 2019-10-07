السعودية اليوم / بدء اجتماع اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب بدول مجلس التعاون الخليجي



مسقط 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

بدأت اليوم في مسقط أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية لاجتماع اللجنة العسكرية العُليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رأس الاجتماع مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط العُماني العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري، بحضور مساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللواء الركن مساعد الأمين العام للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول المجلس.

ويبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ضمن جدول أعماله تمهيدًا لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي ورؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقِد اجتماعها يومي التاسع والعاشر من أكتوبر الجاري في مسقط.

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16:53ت م

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