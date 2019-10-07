

صبيا 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

نظم مكتب التعليم بمحافظة صبيا ممثلاً بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية بالرجيع اليوم، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يقام تحت شعار "المعلمون الشباب مستقبل مهنة التدريس" بحضور رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى قائد المدرسة هادي حبيب، كلمة هنأ فيها جميع المعلمين بيومهم العالمي، مبيناً أن اليوم العالمي للمعلم يأتي تأكيداً للإهتمام الذي توليه الوزارة للمعلم والمعلمة، إيماناً منها بعظم الرسالة التي يحملها كل معلم وتكريماً لمكانته باعتباره الرئيس في العملية التعليمية.

بعد ذلك ألقى رئيس مركز قوز الجعافرة، كلمة أشار فيها إلى أن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم، والدور الذي يقوم به، مبيناً أن المعلمين والمعلمات، رُسل معرفة ومصدر إشعاع وما تكريمهم والإحتفاء بهم إلا تعبيراً عن تقدير المجتمع والعالم بأسره لهم، وشعور صادق لمن يحمل رسالة العلم والمعرفة والتربية .

ثم توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الكلمات والقصائد الشعرية حول دور المعلم ورسالته العظيمة في المجتمع، الى جانب تكريم المعلمين.

// انتهى//

16:32ت م

0188





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب تعليم صبيا يحتفل باليوم العالمي للمعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.