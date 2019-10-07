

حائل 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير إدارة الاستخبارات العامة بالمنطقة العميد بدر بن إبراهيم العتيبي رتبته الجديدة ( لواء ) بعد صدور الأمر السامي بذلك.

وأعرب سموه عن تهنئته للواء العتيبي متمنياً له التوفيق .

// انتهى //

16:30ت م

0187





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير عبدالعزيز بن سعد يقلد مدير إدارة الاستخبارات العامة بمنطقة حائل رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.