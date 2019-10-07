السعودية اليوم / أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض محافظات الرياض



الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض محافظات الرياض شملت الغاط والرين والحريق وبعض المراكز التابعة لها.

كما هطلت أمطار متوسطة مصحوبة بزوابع رعدية على محافظة المجمعة وبعض المراكز التابعة لها وسالت على إثرها بعض الشعاب جنوب المحافظة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:05ت م

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