السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يطلع على مناشط سجن المحافظة



الأحساء 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافط الاحساء ، اليوم ، مدير إدارة سجن المحافظة الرائد ناشي بن ناصر القحطاني ، وعددا من منسوبي إدارة سجن الأحساء، بمناسبة تدشين الزي الجديد للمديرية العامة للسجون.

واطلع سموه على عرض مرئي قدمه مدير السجن عن اهتمام الإدارة بأجنحة السجناء والاهتمام من المديرية العامة للسجون لفئة النزلاء داخل السجن، عبر العديد من المناشط والبرامج التي تخدم النزلاء وتستغل أوقاتهم بالنفع والفائدة.

وحث سموه الكريم منسوبي السجن على مواصلة الجهود، والعمل من أجل استمرارها، مع أهمية الشراكة مع مختلف الجهات، متمنياً سموه لمنسوبي السجن التوفيق.

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16:01ت م

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