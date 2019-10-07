السعودية اليوم / المفتش العام للشرطة والجمارك العماني يلتقي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية



مسقط 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

التقى المفتش العام للشرطة والجمارك العماني الفريق حسن بن محسن الشريقي اليوم، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:54ت م

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