

الدمام 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

ناقش رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي اليوم مع مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد راشد العتيبي, وممثلي الجهات المعنية، خطة تفعيل طوارئ الأمطار وآلية التنسيق والاحترازات والتدابير اللازمة خلال فترة الأمطار، وذلك في مقر البلدية.

وأوضح المهندس الزايدي, أن البلدية أنهت جميع إجراءاتها واستعدادتها لاستقبال موسم الأمطار من خلال تنظيم برنامج مكثف, إلى جانب تجهيز غرفة طوارئ بمقر إدارة الخدمات ببلدية الخبر لمتابعة الحالات والبلاغات الواردة من وإلى الجهات الحكومية المعنية على مدار الساعة, مشيرا إلى أن محافظة الخبر مخدومة بشبكة تصريف الأمطار بنسبة تزيد عن 60% حاليا , وأنه تم الانتهاء من رصد أماكن تجمعات مياه الأمطار, وتسخير أكثر من 1000 عامل خلال فترة الأمطار.

ولفت النظر إلى وجود فرق عمل تقوم بمتابعة جميع الملاحظات التي ترد إليها حول تجمعات مياه الأمطار، التي تصل إلى قنوات الاتصال التابعة للبلدية حول جميع المناطق لإزالة أي آثار جانبية ناجمة عن الأمطار, حيث توجد شبكة تصريف مياه الأمطار لديها القدرة على استيعاب كميات كبيرة من الأمطار، وكذلك انتشار فرق العمل أثناء وبعد هطول الأمطار في أنحاء المدينة ستسهم في الحد من تجمعات الأمطار وضمان انسيابية تصريف المياه وعدم عرقلة حركة السير، لافتا إلى أن عدد محطات تصريف الأمطار في الخبر حاليا 9 محطات (محطة حي الجسر , محطة حي الخزامى , ومحطة الخبر الجنوبية, ومحطة الراكة الجنوبية , ومحطة حي الكورنيش, ومحطة حي البحيرة , ومحطة حي العليا , ومحطتين في الخبر الشمالية).

من جانبه دعا مدير الدفاع المدني بمحافظة الخبر العقيد راشد العتيبي الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، مؤكدا أن الدفاع المدني أكمل جاهزيته للأمطار عبر تفعيل خطة مواجهة الأمطار والسيول الخاصة بالدفاع المدني, وتجهيز فرق الغوص والإنقاذ وتجهيز قوارب النجاة لاستخدامها في حالة الطوارئ, وكذلك وجود مواطير شفط المياه الخاصة بالشوارع والمنازل, وتجهيز عربات إنارة خاصة بالحالات الطارئة, مشيرا إلى وجود فرق كاملة تعمل على مدار الساعة.

// انتهى //

15:41ت م

0163





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الخبر تناقش مع الجهات المعنية خطة الطوارئ لموسم الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.