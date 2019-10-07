السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة تُطيح بتنظيم إجرامي لسرقة المحلات التجارية بمحافظتي جدة والجموم // للصحف //



جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

صرح المُتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه بناءً على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تم - بتوفيق الله - الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن سرقة المحلات التجارية والمستودعات بمحافظتي جدة والجموم، والقبض على عناصره ( ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية) تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ارتكابهم جرائم سرقة عدد من المستودعات والمحلات التجارية مستخدمين مركبتين لنقل البضائع المسروقة.

وأكد أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 10 عشر جرائم سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 315.000 ريال، وتم إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وبين أن شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف // // انتهى //

15:29ت م

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