شكرا لقرائتكم خبر عن من هي والدة الأمير بندر بن سلطان التي توفيت اليوم ؟ والان مع التفاصيل

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، فيما ستقام عليها صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وليس هناك الكثير من المعلومات عن والدة الأمير بندر بن سلطان، سواء أنها تدعى الأميرة الخيزرانة، وهي من أصل إثيوبي وولدت في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية .

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تزوجها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وطلقها، ويعد الأمير بندر، الذي شغل عدة مناصب، أبرزها سفيرًا للمملكة في الولايات المتحدة على مدار 22 عامًا والأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة، الابن الوحيد للأميرة الراحلة، من الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

كما أن كلًا من السفيرة الحالية للمملكة في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، وسفير المملكة في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر آل سعود، حفيدان للأميرة الخيزرانة.