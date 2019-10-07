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2019-10-07 شاهد.. كاميرا محتج توثق سقوط قذيفة عشوائية على المتظاهرين في بغداد متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements وثقت كاميرا أحد المتظاهرين لحظة سقوط قذيفة عشوائية على تجمع من المحتجين وسط العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس. وكانت تقديرات أشارت إلى سقوط 15 قتيلًا يوم أمس الأحد في مواجهات بين الشرطة والمحتجين لترفع عدد القتلى إلى 119 قتيلًا إضافة إلى أكثر من 6 آلاف مصاب.







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