تحذير لأهالي عسير .. تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - أبها

حذر الإنذار المبكر من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول بفعل الأمطار الغزيرة التي ستشهدها منطقة عسير خلال الساعات المقبل.

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وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تمتد من بعد ظهر اليوم حتى الثامنة مساء حيث يشمل البلاغ، أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة غدًا، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.