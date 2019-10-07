- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعيين غادة آل سعود بمنصب بارز في قناة الإخبارية ضمن حركة تعيينات قيادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعيين غادة آل سعود بمنصب بارز في قناة الإخبارية ضمن حركة تعيينات قيادية
لاستكمال الطاقمين الإداري والتحريري
متابعات الخليج 365 - الرياض
في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، أعلنت قناة الإخبارية عن تعيين امرأة في منصب بارز ضمن حركة تعيينات شملت عدة مناصب قيادية بالعديد من الأقسام.
وأصدر فارس بن حزام مدير عام القناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بتعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وصاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية، وكلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة، كما أصدر ابن حزام قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية.
وأوضحت قناة الإخبارية في بيان لها أن التعيينات الجديدة تأتي لاستكمال الطاقمين الإداري والتحريري؛ لتسيير شؤون العمل والإنتاج، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من شؤون الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين غادة آل سعود بمنصب بارز في قناة الإخبارية ضمن حركة تعيينات قيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.