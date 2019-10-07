2019-10-07

يوم دموي في العراق وعدد القتلى يصل إلى 119

متابعات الخليج 365 - متابعة

نقلت رويترز عن الشرطة العراقية ومسعفين يوم الاثنين قولهم إن اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة أسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل في حي مدينة الصدر بشرق بغداد مساء الأحد مما يرفع عدد قتلى أعمال العنف التي بدأت قبل نحو أسبوع إلى 119على الأقل.

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس مقتل 104 أشخاص في الاضطرابات وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، وأضافت أن ثمانية من القتلى من قوات الأمن.

وتمثل الأحداث أكبر تحدٍّ للأمن في العراق وهي الأكثر دموية منذ إعلانه النصر على تنظيم داعش الإرهابي عام 2017 وهزت حكومة عبدالمهدي التي تشكلت قبل عام.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أكدت أمس أن الاستنفار الأمني مستمر، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية مستمرة في تأمين البعثات الدبلوماسية.