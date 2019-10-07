- 1/3
- 2/3
- 3/3
تابع كثيرون مقطع فيديو بات شهيرًا لحكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون، وهو يهرب من ساحة الملعب، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة، لكن قليلين يعرفون القصة الحقيقية للحكم عثمان آدم، وما جرى فعلاً خلال مباراة فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في مسابقة الكأس التي حولتها مشاهد المطاردة والفيديو إلى مباراة شهيرة.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الحكم الضحية، عثمان آدم موسى آدم، تفاصيل ما جرى في المباراة التي سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابًا مأساويًا في أحداثها.
احتسب آدم هدفًا رابعًا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.
وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداءً من الجماهير بالحجارة".
وأوضح أنه فكر في الخروج ركضًا من الملعب تفاديًا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضًا، إذ لاحقه البعض قذفًا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.
وكشف الحكم السوداني لـ"سكاي نيوز عربية" أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعًا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".
وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.
فيديو.. جمهور كرة بالسودان للحكم: "أجري يا موسى عشان ما تموت"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-07
تابع كثيرون مقطع فيديو بات شهيرًا لحكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون، وهو يهرب من ساحة الملعب، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة، لكن قليلين يعرفون القصة الحقيقية للحكم عثمان آدم، وما جرى فعلاً خلال مباراة فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في مسابقة الكأس التي حولتها مشاهد المطاردة والفيديو إلى مباراة شهيرة.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الحكم الضحية، عثمان آدم موسى آدم، تفاصيل ما جرى في المباراة التي سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابًا مأساويًا في أحداثها.
احتسب آدم هدفًا رابعًا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.
وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداءً من الجماهير بالحجارة".
وأوضح أنه فكر في الخروج ركضًا من الملعب تفاديًا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضًا، إذ لاحقه البعض قذفًا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.
وكشف الحكم السوداني لـ"سكاي نيوز عربية" أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعًا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".
وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:32 PM
حكم سوداني يروي المهزلة: لهذا تركت المباراة وهربت
تابع كثيرون مقطع فيديو بات شهيرًا لحكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون، وهو يهرب من ساحة الملعب، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة، لكن قليلين يعرفون القصة الحقيقية للحكم عثمان آدم، وما جرى فعلاً خلال مباراة فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في مسابقة الكأس التي حولتها مشاهد المطاردة والفيديو إلى مباراة شهيرة.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الحكم الضحية، عثمان آدم موسى آدم، تفاصيل ما جرى في المباراة التي سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابًا مأساويًا في أحداثها.
احتسب آدم هدفًا رابعًا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.
وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداءً من الجماهير بالحجارة".
وأوضح أنه فكر في الخروج ركضًا من الملعب تفاديًا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضًا، إذ لاحقه البعض قذفًا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.
وكشف الحكم السوداني لـ"سكاي نيوز عربية" أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعًا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".
وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.
، فيديو.. جمهور كرة بالسودان للحكم: "أجري يا موسى عشان ما تموت" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جمهور كرة بالسودان للحكم: "أجري يا موسى عشان ما تموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.